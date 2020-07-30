Лукашенко против Вагнера. Транзит или провокация?

29 июля под Минском сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 32 "боевика" частной военной компании Вагнера. Еще один взят в Гомельской области. Все граждане России от 24 до 55 лет, хотя среди них есть уроженцы Беларуси, Казахстана и Украины.

Как сообщили в правоохранительных органах, ранее была получена информация о появлении в Беларуси более 200 боевиков для "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". При себе россияне имели по одному месту ручной клади, и на всех - три больших чемодана.

На спецзадание -- с презервативами и суданскими фунтами

Согласно оперативной информации, в ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в гостиницу IBB. Спустя два дня все организованно переехали в санаторий "Белорусочка" возле поселка Ждановичи Минского района. Подозрение администрации, утверждает телеканал "Беларусь 1", вызвало то, что приезжие вели себя "нехарактерно для российских туристов". Прежде всего, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Наоборот, держались обособленно, были в однообразной одежде в стиле милитари.

После получения "сигнала" бойцы группы "А" Комитета госбезопасности при поддержке подразделений ОМОН Минского горисполкома были задержаны 32 человека. Еще один позже был доставлен из города Костюковичи.

В новостном сюжете на телеканале "Беларусь 1" показали момент задержания россиян: выбитые двери, спящие люди, упаковка в автозаки. На кадрах оперативной съемки вещдоки: шевроны с надписью "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо", российские паспорта, валюта, инструкции по пользованию военным оборудованием, листовки на арабском языке, презервативы.

Анонимный оперативный сотрудник в балаклаве сообщил, что "боевое мероприятие планировалось и проводилось» с учетом подтвержденной информации о наличии реального опыта участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах у подозреваемых.

"В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь", -- отметил сотрудник КГБ, не уточнив, в чем конкретно обвиняют задержанных.

В силовых ведомствах также не комментируют, было ли известно о прибытии "вагнеровцев" заранее, или это стало для властей неприятным сюрпризом. Как и то, что с остальными: в официальной версии речь шла о двух сотнях "боевиков". Означает ли это, что более полторы сотни человек до этого времени "партизанит" в белорусских лесах?

Показательно, что буквально за несколько дней до спецоперации президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, предупредил, что не допустит в страну всякого "наёмников из ЧВК" - они по его мнению занимаются организацией "майданов". К слову, "майданами" Лукашенко пугает белорусов с самого начала избирательной кампании – день выборов назначен на 9 августа.

"В современных условиях войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), боевиков подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", -- отметил Александр Лукашенко.

Прошли полмира – оказались в казематах ближайшего союзника

Само существование “ЧВК Вагнера” не признано российскими властями (в России частные военные компании запрещены законом). Тем не менее многочисленные журналистские расследования показали, что это подразделение тесно связано с российским Минобороны, в частности, ГРУ.

Соответственно, в данном случае либо имела место попытка вооруженной интервенции иностранного государства, либо белорусские власти были осведомлены о зарубежном присутствии и сейчас пытаются развернуть ситуацию в выгодную для себя сторону.

Из разных источников поступают сведения, что в последнее время бойцы компании использовали Минск как перевалочную базу на пути в другие страны – Сирию, Судан, Ливию, Мозамбик, Мадагаскар и т.д.

На фоне транспортного паралича в России белорусский транзитный коридор с достаточно разветвленным авиасообщением выглядит весьма привлекательно. С начала распространения коронавируса никакие жесткие ограничительные меры в стране не вводились, а сам Лукашенко считает пандемию исключительно "психозом". Были ли в курсе подобного трафика местные спецслужбы, в КГБ не комментируют.

Радио Свобода удалось связаться с действующим бойцом ЧВК Вагнера, который на условиях анонимности рассказал, что в последние месяцы Беларусь действительно использовалась как транзитный пункт. По его словам, в последнее время в компании шел большой набор новых бойцов для участия в конфликте в Ливии "из-за срочной ротации и больших потерь". Собеседник РС так же объяснил, что презервативы обычно используются для защиты оружейного ствола от песка и влаги - "при необходимости стрелять можно не снимая", - добавил он. Источник РС поставил под сомнение версию, что задержанные направлялись в Судан, несмотря на найденные у них суданские купюры т телефонные карты. Он утверждает, что хотя Суданский Хартум в целом является "африканским хабом" для подразделения, как перевалочный пункт в Ливию он используется очень редко. При этом в самом Судане, по словам источника, "тоже жарко". Впрочем, собеседник РС подчеркнул, что ни с кем из задержанных лично не знаком.

В любом случае, как считают многие независимые эксперты, накануне президентских выборов действующей власти для отвлечения внимания нужны громкие дела. Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, теряет поддержку даже преданных сторонников. Несколько сильных конкурентов – экс-банкир Виктор Бабарико и основатель ІТ-парка Валерий Цепкало – по надуманным причинам сняты с выборной гонки. Первый вот уже полтора месяца вместе с сыном и двумя десятками коллег-предпринимателей томится в тюрьме КГБ, второй скрывается от ареста в Москве.

Нейтрализация главных конкурентов цели не достигла: на электоральном поле стремительно набирает дивиденды домохозяйка и педагог по образованию Светлана Тихановская. Её муж – блогер и основатель видеоканала "Страна для жизни" Сергей Тихановский – уже два месяца сидит в тюрьме, срок продлили еще на столько же. Именно его Лукашенко пытался обвинить в попытке организации "майдана" и отдал личное распоряжение взять под стражу. Боевики группы Вагнера подвернулись под руку как нельзя кстати, считает бывший следователь прокуратуры, руководитель объединения "Правовая помощь населению" Олег Волчек.

"Педалировалась тема, что Тихановский связан с Россией, чуть ли не боевики какие-то готовились. А на выходе так ничего и не накопали. По крайней мере, в противном случае уже склепали бы разоблачительный фильм – как после предыдущих выборов с местными "террористами" из "Белого легиона". Правда, потом не знали, что c ними делать. Так и здесь: в течение трёх дней должны или взять под арест для предъявления обвинения, или признать, что ошиблись. Может люди отдыхали, приехали на процедуры. Понятно, какие-то фамилии по "вагнеровским" спискам проходят. Но если нет оружия, не нарушали общественный порядок и не объявлены в розыск, задерживать их нет права", -- считает Олег Волчек.

"Пусть объяснят"

Фамилии 14 из 32 задержанных упоминаются в украинской базе "Миротворец" участников военных действий на Донбассе. В том числе и Андрей Бакунович. Этнический белорус -- по паспорту гражданин Российской Федерации -- на родине бывает эпизодически. Как раз его последним задержали в Калинковичах Гомельской области.

"Прежде всего, это международный скандал, -- продолжает он. – Поэтому нужно задавать вопрос: или это белорусские власти придумали какую-то хитроумную схему, или Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси? Если второе, срочно подавать ноту протеста, не ждать, пока проверят все обстоятельства произошедшего. К сожалению, нет пока четких разъяснений Следственного комитета, МИД. А раз там молчат, остается презумпция невиновности: докажите, что приехали с преступной целью. Может, действительно лечиться? Пока задержание сомнительное: передвигались кучей, чтобы их специально засветили? А что особо настораживает, так именно временной промежуток -- неделя до выборов", - рассуждает Олег Волчек.

После задержания более чем трех десятков предполагаемых российских наёмников Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли, - возмутился Лукашенко. - Ясно, надо же как-то оправдывать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что на самом деле происходит".

Отдельное поручение получила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт: обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они "пургу не гнали", - процитировал Александр Лукашенко своего коллегу Владимира Путина.

"Информации не получали"

По итогам совещания у президента госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков подтвердил журналистам: все задержанные -- российские граждане, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. С ними проводится работа, их опрашивают. Установлено, что "по организационной структуре" четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд дальнейших мер по вопросам обеспечения безопасности.

При этом Андрей Равков охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией. И отверг любую причастность белорусской стороны к "маневрам наёмников".

Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по линии какой-то другой структуры такой информации мы не получали

"Если бы осуществлялась переброска куда-то бойцов частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, по линии специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по линии какой-то другой структуры такой информации мы не получали", -- утверждает Андрей Равков.

При этом генерал-лейтенант сказал, что к процессу будет подключена и украинская сторона, поскольку почти половина задержанных признались, что в разное время находились на Донбассе. В связи с этим в Министерство иностранных дел Беларуси приглашен посол Украины. В посольство России также подтвердили, что из главного консульского управления МИД Беларуси получено официальное уведомление "о задержании в граждан России".

В четверг утром Равков заявил, что в отношении задержанных россиян заведено уголовное дело. Комментируя суть обвинения, он сказал: "подготовка террористических актов".

По приказу Александра Лукашенко погранкомитет усилил "оперативное прикрытие государственных границ", в том числе с Российской Федерацией. Он также распорядился усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

Как раз 30 июля в Минске запланирован агитационный митинг Светланы Тихановской. Кандидат в президенты с большим успехом ездит по стране, собирая многотысячную аудиторию. Не исключено, что в целях "безопасности" власти попытаются нежелательную массовость отрегулировать личным досмотром и рамками металлодетекторов.