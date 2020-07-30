Верховный суд смягчил приговор по "ростовскому делу"

Верховный суд России смягчил приговор жителям Ростова-на-Дону Яну Сидорову и Владиславу Мордасову, которых ранее признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков. Рассмотрев в четверг кассационную жалобу, суд снизил сроки лишения свободы для них - до четырех лет колонии каждому. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Суд низшей инстанции ранее приговорил Мордасова к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Сидорова — к шести с половиной годам. Их обвинили в намерении организовать массовые беспорядки в Ростове 5 ноября 2017 года.

Об этом дне как о дате "революции" в России говорил лидер ныне запрещённой организации "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Сидоров и Мордасов обсуждали эту дату в телеграм-чате, а 5 ноября вышли на площадь в Ростове с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку". Сидорову тогда было 18 лет, Мордасову 21. Общественный порядок они никак не нарушали. Тем не менее, против них возбудили уголовное дело, посчитав, что они готовили беспорядки. Правозащитные организации призывали освободить молодых людей, указывая на отсутствие состава преступления в их действиях.