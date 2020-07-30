Власти США планируют вывести из Портленда часть федеральных сил

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести часть бойцов федеральных сил безопасности из Портленда, в штате Орегон – после нескольких недель беспорядков и столкновений с протестующими.

По словам губернатора штата Кейт Браун, федеральные агенты начнут покидать крупнейший город штата, начиная уже с четверга.

Министр внутренней безопасности США Чед Вулф сроков вывода не назвал. Но подчеркнул, что процесс будет зависеть от того, насколько успешно местная полиция будет самостоятельно справляться с охраной административных зданий. Вулф добавил, что он и губернатор Браун разработали совместный план с целью положить конец насилию в Портленде, направленного против госсобственности и сотрудников безопасности. "Этот план включает активное присутствие полиции штата Орегон в центральных кварталах Портленда", - подчеркнул министр.

В среду губернатор Орегона написала в Твиттере, что федеральные агенты действуют в штате как "оккупационные силы" и сами совершают насилие. Позднее президент Трамп в комментарии в соцсети подчеркнул, что без вмешательства центрального правительства и его "блестящих правоохранительных органов" Портленда бы не было. "Он был бы сожжен и разрушен до основания. Если мэр и губернатор не могут немедленно остановить бесчинства со стороны анархистов и агитаторов, федеральные власти вмешаются и выполнят работу, которую, как предполагается, должны делать местные силовые структуры", - написал глава Белого дома.

Протестные выступления в Портленде продолжаются в течение более чем двух месяцев - каждый день. Они начались после гибели в результате действий полиции при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в мае. Выступления против расизма и полицейского произвола в Орегоне и других американских штатах время от времени сопровождаются беспорядками и актами вандализма. Размещение федеральных сил в Портленде лишь усилило гражданский протест, отмечает "Би-би-си".