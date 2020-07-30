Кремль прокомментировал задержания в Минске: "Они граждане России"

В Кремле впервые прокомментировали задержание в Белоруссии 33-х граждан России, которых белорусские власти подозревают в подготовке терактов и называют бойцами так называемой ЧВК Вагнера.

Россияне были задержаны под Минском в среду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что Кремль пока не располагает всей полнотой информации о случившемся и рассчитывает на то, что ситуация вскоре будет "прояснена" по официальным каналам. При этом он отверг возможность того, что президент России Владимир Путин позвонит в связи с задержанием Александру Лукашенко.

По словам Пескова, в Кремле знают, что задержаны 33 российских гражданина, "200 - находятся в розыске". Информации об их противоправных действиях у российской стороны нет.

Песков также сказал, что в Кремле примут к сведения сообщения о том, что часть задержанных ранее воевала в Донбассе против украинских войск. Он подчеркнул, что ранее эти люди официально не обвинялись в участии в боевых действиях. При этом, по словам пресс-секретаря, Россия "не признаёт" украинское гражданство части задержанных. "Они граждане России" - сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле не знают, что делали россияне в Белоруссии, подчеркнув, что "россияне и белорусы свободно ездят друг к другу" (сейчас перемещение через границу между Россией и Белоруссией ограничено из-за эпидемии коронавируса - РС), и в России "находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь" (в сообщениях белорусских СМИ о задержании упоминалось, что россияне обратили на себя внимание, поскольку в частности не употребляли алкоголь - РС).

Песков также сказал, что ему не известно о существовании ЧВК Вагнера, поскольку де-юре в России нет частных военных компаний.

В связи с задержанием россиян МИД Украины ранее упомянул о возможности запроса об экстрадиции причастных к боевым действиям в Донбассе. В службе безопасности Украины подтвердили, что такие запросы будут подготовлены.

В Белоруссии 9 августа предстоят президентские выборы. В Совете Безопасности Белоруссии присутствие россиян из ЧВК Вагнера связали с выборами, фактически обвинив их в подготовке неких силовых акций на фоне предвыборной кампании. Песков сказал, что в Кремле видели эти сообщения, и заверил, что в России нет каких-либо планов дестабилизации обстановки в соседней стране.