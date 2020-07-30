Необыкновенные приключения ЧВК в Минске

Кремль потрясен, что Беларусь решила "прижать" гастролеров из российских частных военных компаний. Беларусь открыто обвиняет Москву в попытках вмешательства в избирательный процесс. Путин что - не хочет убедительной победы кандидата Лукашенко? Разбираемся с экспертами. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12. За кого вы у них там болеете? Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало в 19.05