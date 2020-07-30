СК возбудил дело против россиянки, трижды проголосовавшей по поправкам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Юлии Ильинской (Яэль Ильински по израильским документам), трижды проголосовавшей в ходе так называемого общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Как говорится в сообщении ведомства, Ильинскую обвиняют по статье "Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования". По этой статье грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Дело расследуют в Москве, следователи, как сказано в сообщении, пытаются установить местонахождение подозреваемой.

О том, что ей удалось трижды проголосовать, сообщила сама Ильинская, которая живёт в Израиле и имеет двойное гражданство. Она один раз проголосовала электронно и дважды очно - в двух диппредставительствах России в Израиле, в Тель-Авиве и Хайфе.

Ни там, ни там её не спросили о том, была ли она зарегистрирована на электронное голосование, и никак это не проверили, рассказала Ильинская. Она также отметила, что её дочь, у которой ещё нет права на голосование (ей на день голосования было 17 лет), тоже смогла принять в нём участие. В российском консульстве в Хайфе у неё не проверили возраст. По словам Ильинской, она проголосовала трижды, чтобы "проверить систему на баги".