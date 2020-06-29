В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам

В Израиле гражданка России смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Яэль Ильински рассказала "МБХ медиа". По её словам, она сначала проголосовала онлайн, а потом в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.
Ни там, ни там её не спросили о том, была ли она зарегистрирована на электронное голосование и никак это не проверили, рассказала Ильински.
Она также отметила, что её дочь, у которой ещё нет права на голосование(18 лет ей исполнится через две недели), тоже смогла принять в нём участие. В российском консульстве в Хайфе у неё не проверили возраст.
Ранее движение за права избирателей "Голос" сообщало, что проживающий в Лондоне москвич смог проголосовать дважды: в посольстве России и электронно. Он прислал фотографию с бюллетенем и записал видео, как голосует дистанционно.
Первым о возможности проголосовать дважды - на избирательном участке и онлайн - рассказал журналист "Дождя" Павел Лобков 25 июня – в первый день голосования по поправкам в Конституцию. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. Полиция завела административное дело в отношении журналиста. В сообщении МВД говорится и о возможном уголовном преследовании.
О возможности дважды проголосовать также сообщил эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг.
- Оппозиция заявляет, что выборы через интернет невозможно контролировать, что существенно повышает вероятность фальсификаций.
- Основной день голосования состоится 1 июля. Он объявлен выходным. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что теоретически даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.