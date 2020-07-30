В США - рекордное падение экономики со времён Великой депрессии

Американская экономика сократилась во втором квартале из-за эпидемии коронавируса почти на 33 процента в годовом исчислении. Это рекордное падение со времен Великой депресии.

До сих пор сильнейшим падением со времени, когда правительство начало вести официльную статистику, считался кризис 1958 года. Тогда во втором квартале экономика соркатилась на 10 процентов.

Предпринимательская активность резко снизилась весной, когда в США были введены карантинные меры. В стране резко выросла безработица. Летом роста экономики также не произошло из-за нового всплеска заражений, вызванных преждевременным снятием ограничений. В наиболее поражённых штатах ослабление карантина тормозится. В части регионов ограничения вновь ужесточаются.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центрального банка США) Джером Пауэлл в среду признал замедление деловой активности. ФРС продолжает держать процентные ставки на минимальных уровнях и вкачивать деньги в экономику.

Экономические достижения были сильнейшим козырем президента США Дональда Трампа, надеющегося победить на выборах в ноябре. Значительная часть избирателей высоко оценивала его способность стимулировать экономику. Его же действия по преодолению эпидемии, напротив, вызывали серьезную критику.

Сейчас Белый дом рассчитывает, что восстановление экономики начнётся в июле-сентябре. По прогнозам аналитиков, рост ВВП за этот период может составить 18 процентов.