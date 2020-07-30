Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Минске проходит митинг в поддержку Светланы Тихановской. ТРАНСЛЯЦИЯ

В Минске проходит митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акция согласована с властями. В ней принимают участие несколько тыся человек. Многие держат в руках красно-белые флаги и белые воздушные шары.

Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа –оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО.

  • Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
  • Один из основных конкурентов действующего президента незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.
  • Другой незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.
  • Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения избирательной кампании Светланы Тихановской. ​

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG