В Минске проходит митинг в поддержку Светланы Тихановской. ТРАНСЛЯЦИЯ

В Минске проходит митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акция согласована с властями. В ней принимают участие несколько тыся человек. Многие держат в руках красно-белые флаги и белые воздушные шары.
Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.
Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа –оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО.
- Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Один из основных конкурентов действующего президента незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.
- Другой незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.
- Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения избирательной кампании Светланы Тихановской.
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