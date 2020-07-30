В Минске проходит митинг в поддержку Светланы Тихановской. ТРАНСЛЯЦИЯ

В Минске проходит митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Акция согласована с властями. В ней принимают участие несколько тыся человек. Многие держат в руках красно-белые флаги и белые воздушные шары.

Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа –оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО.