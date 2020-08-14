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Время Свободы: Лукашенко уже не в счет: Тихановская обратилась к мэрам

Время Свободы: Лукашенко уже не в счет: Тихановская обратилась к мэрам
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Время Свободы: Лукашенко уже не в счет: Тихановская обратилась к мэрам

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Освобожденные из СИЗО люди, которые были задержаны во время акций протеста в Беларуси, рассказывают о пережитых пытках и унижениях***Светлана Тихановская, находясь в Литве, выступила с новым телеобращением, призвав к проведению мирных акций 15 и 16 августа***Первый президент Украины Леонид Кравчук – о событиях в Беларуси

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