Рубль падает 10 дней подряд. Что происходит?

Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам падает больше 10 дней подряд. Накануне евро преодолел отметку 86 рублей, а доллар стал стоить выше 73 рублей. На торгах на Московской бирже в пятницу курс доллара вырос на 86 копеек, показав максимум с 14 мая. Курс евро впервые с марта превысил отметку в 87,67 рубля. Почему рубль дешевеет?

Обесценивание рубля происходит на фоне завершения сезона дивидендов. Иностранные инвесторы скупают валюту, чтобы конвертировать дивиденды по акциям российских компаний. В последние дни июля дивиденды акционерам перечислят гиганты российского рынка: "Газпром", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз", напоминает Finanz.ru, для иностранных акционеров им придётся скупить почти два с половиной миллиарда долларов. В нормальных условиях эти деньги можно было бы оставить в рублях для реинвестирования на российском рынке, но сейчас инвесторы к такому не готовы.

Вторая волна коронавируса и риск новых санкций тянут инвесторов с российского рынка. Обвал рубля стал следствием бегства из-за опасений, связанных с темпами восстановления мировой экономики и угрозы возникновения второй волны коронавируса, напоминает журнал "Эксперт". В частности, продолжает расти число заболевших новым типом коронавирусной инфекции в США, Индии, Австралии, Бразилии и в Европе. Отдельно на рубль давит угроза новых санкций со стороны США, напоминает эксперт агентства РИА "Новости".

Действия Центробанка по уменьшению ключевой ставки снижают привлекательность рубля, говорит эксперт, привлечённый газетой "Коммерсант". В минувшую пятницу регулятор ожидаемо снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25 пп. Ключевая ставка определяет, под какой процент Банк России готов выдавать рублёвые кредиты коммерческим банкам. Снижение ставки удешевляет для банков рубль, но ускоряет развитие экономики. По словам аналитиков Альфа-банка, настрой ЦБ РФ в будущем снижать ставку небольшими шагами говорит о приближении дна в цикле снижения ставки и также ограничивает привлекательность рубля. По оценке "Медузы", правительство и ЦБ сознательно ведут курс на ослабление рубля.

Телеграм-канал Proeconomics комментирует падение курса так: "Девальвация рубля – предсказуемый шаг правительства в его попытке залатать бюджетный дефицит в 4–5 трлн рублей по итогам 2020 года. Обесценивание доллара на 1 рубль приносит в бюджет дополнительные 150–160 млрд. Идеальный для правительства результат – постепенно опустить рубль до 80–82 рублей за доллар (и 95–100 рублей за евро) до конца 2020 года".

Рубль встретился с "проклятием августа". Хотя пока июль, август вот-вот наступит, а это традиционно проблемный месяц для валют развивающихся стран. За 22 последних года курс рубля к доллару в этом месяце снижался 17 раз. Кроме объективных причин, история этих снижений сама по себе подталкивает участников торгов играть против курса валюты.