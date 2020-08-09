Свои губернатор и флаг. Вадим Штепа – о "других Хабаровсках"

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Хабаровские протесты, которые продолжаются уже почти месяц, для многих стали полной неожиданностью. Кроме того, они напрочь разрушили стереотип, расхожий среди многих московских оппозиционеров – будто бы за гражданские права выступают только "прогрессивные" жители столиц, а "замкадье" полностью послушно Кремлю, и там могут лишь подавать челобитные начальству об увеличении пайков.

В реальности же, десятки тысяч граждан на улицах Хабаровска пропорционально равнозначны сотням тысяч в Москве. Но когда мы такое последний раз видели? Путинское насилие над Конституцией и "обнуление" своих сроков не вызвало в Москве особых протестов. И тут грянул Хабаровск. Яркие лозунги, симпатичные современные люди, совсем не соответствующие шаблону "ватного провинциала", как его нарисовали себе многие московские "креаклы".

В России люди, "страдающие геополитикой головного мозга", часто пугают друг друга полчищами голодных китайцев, которые мечтают "захватить наши территории". А у хабаровчан совсем другое впечатление о соседней стране. Они часто путешествуют в приграничный китайский городок Фуюань и видят, как стремительно он развился в последние десятилетия. Конечно, китайскую политическую систему никто не идеализирует, но экономический контраст по разные стороны границы разителен. Российский Дальний Восток всё ещё остается преимущественно ресурсной базой для московских корпораций, которые в местное развитие вкладываться не спешат. Фундаментальная причина хабаровских протестов коренится в этой колониальной политике.



Уникальность хабаровских протестов по сравнению с другими региональными событиями последних лет в России состоит в том, что они имеют политический характер. Это уже не просто борьба за экологию (Архангельская область), за языки (национальные республики), за привычный облик своего города (Санкт-Петербург, Екатеринбург). Это именно политическая борьба граждан за право своего выбора.

Хабаровчане гораздо лучше понимают и острее чувствуют принципы реального федерализма, чем правители Российской "федерации"

Можно по-разному относиться к Сергею Фургалу, но сами хабаровчане избрали его своим губернатором, и в 2018 году он победил кремлевского назначенца от "Единой России" с разгромным счетом 70% против 30. Причем голосовали за него не столько как за представителя ЛДПР (протесты против назначения врио его однопартийца Михаила Дегтярева это ясно доказывают), сколько именно как за местного политика. Наверняка, Фургал бы с большей охотой выдвигался от какой-нибудь из региональных политических партий, если бы они не были в России запрещены.

И вдруг оказалось, что хабаровчане гораздо лучше понимают и острее чувствуют принципы реального федерализма, чем правители Российской "федерации". Ведь совершенно невозможно представить, чтобы президент США отстранил какого-нибудь свободно избранного губернатора из-за "утраты доверия" и назначил "временно исполняющего обязанности" из совсем другого штата.

Этим и объясняется другая хабаровская уникальность, символическая – преобладание на протестных акциях региональных флагов. Граждане подчеркивают этим, что они выступают за интересы своего края. Кстати, в различных штатах США и землях ФРГ также активно используются региональные флаги, и никто не видит в этом никакой "угрозы сепаратизма". Но для Кремля с его имперской традицией такой "разгул" региональной символики выглядит подозрительным. К счастью, при этом пока в Кремле, кажется, понимают, что попытки подавить хабаровские протесты силовым способом, приведут лишь к радикализации протестных настроений в регионе.

По своей природе и истории колонизации российский Северо-Запад имеет много общего с Дальним Востоком. Можно провести параллель и в мощных протестных выступлениях последнего времени, слово "Шиес" уже стало нарицательным. Но можно заметить и важное различие – участники архангельских протестов всё же избегали поднимать поморский флаг, опасаясь обвинений в сепаратизме. В итоге получился символический абсурд, в Шиесе выше всех прочих флагов развевался российский триколор, хотя мусор туда собирались везти именно из столицы страны.

Некоторые участники шиеских протестов объясняли отсутствие флага Архангельской области тем, что он у них слишком ассоциируется с тогдашним губернатором Игорем Орловым, который, собственно, и был инициатором строительства мусорного полигона. Однако осенью текущего года ситуация могла бы решительно измениться, если бы на губернаторских выборах удалось победить Олегу Мандрыкину, выдвинутому гражданской коалицией "Стоп.Шиес", которая остановила строительство полигона. Тогда региональный флаг и народный губернатор обрели бы символическое единство, которое свойственно полноценному субъекту федерации.

Но, похоже, нынешняя власть очень опасается подобного развития событий – "народному губернатору" Мандрыкину, похоже. не позволят принять участия в выборах. Кремль теперь, видимо, будет ещё активнее стараться не допускать избрания губернаторами независимых фигур и повторения "Хабаровска" в других регионах. Но как показывают хабаровские события, контролировать ситуацию в регионах Кремлю удается не всегда. А значит, повторение хабаровского сценария возможно, в самых неожиданных местах и с самыми неожиданными последствиями.

Вадим Штепа – политолог, главный редактор журнала Регион.Эксперт

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