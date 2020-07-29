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Археология

"Москва, уходи!" Эфир в 18:00

Несанкционированная акция в Хабаровске в поддержку Фургала

Политологи Михаил Виноградов и Борис Макаренко: грядет ли деколонизация России?

Один из главных лозунгов протестов в Хабаровске – "Москва, уходи!". Такой же плакат год назад несли в архангельском Шиесе, защищая его от мусорной свалки. Люди протестуют против колониальной политики центра, вывозящего местные ресурсы и присылающего своих наместников. Является ли Россия в XXI веке колониальной державой, и возможна ли ее деколонизация?

Гости в студии: Михаил Виноградов, политолог, глава фонда "Петербургская политика", и Борис Макаренко, политолог, президент Центра политических технологий. Эфир в 18:00.

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