На полицейского, сломавшего руку журналисту, не стали заводить дело

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейского Дениса Дмитриева, сломавшего руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю. Об этом сообщает Znak.com не называя источник информации.

Френкель и его адвокат Ольга Карачева не знают о решение Следственного комитета. "Я сегодня лично ездила два раза в следственный отдел, чтобы узнать о результатах проверки, дверь они не открывают, трубку они не берут." - заявила юрист изданию "Медиазона".

Как данным Znak.com, СК завершил доследственную проверку. В тексте экспертизы говорится, что "указанный винтообразный перелом мог быть получен при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным смещением в процессе падения с высоты собственного роста".

Давид Френкель 30 июня пытался попасть на избирательный участок №2219 в Петербурге после сообщений о возможных нарушениях во время предварительного голосования по поправкам к Конституции. Полицейский не пропускал корреспондента и потребовал, чтобы он ушел из помещения. При этом у Френкеля была аккредитация Центральной избирательной комиссии, которая позволяла ему находиться на участке.

Сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки и сделали операцию. В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам. Позднее суд оштрафовал Френкеля на 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому на избирательном участке и на 2 тысячи рублей по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома.