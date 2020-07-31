В Москве задержали муниципального депутата за одиночный пикет

В Москве в пятницу полиция задержала муниципального депутата по Академическому району Левона Смирнова, стоявшего в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сообщает телеграм-канал "Свободу Владимиру Воронцову".

Смирнов стоял с плакатом возле Дорогомиловского суда, где сегодня принималось решение о продлении ареста для создателя "Омбудсмена полиции". Полицейские сначала проверили документы у пикетчика, а через час задержали его. Суд продлил Воронцову арест до 6 ноября

Основатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции", бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов был арестован 8 мая. Его обвиняют в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компромата, а также в изготовлении порнографических материалов.

Воронцов вину не признаёт и связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Паблик "Омбудсмен полиции", на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.