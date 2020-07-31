Сергей Гармаш ушёл из театра "Современник"

Актёр Сергей Гармаш уходит из театра "Современник" в котором служил с 1984 года. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Гармаш написал обращение к коллегам по театру, в котором заявил, что причиной его ухода является "чудовищная ситуация", которая сложилась при новом руководстве "Современника". Актёр раскритиковал проект "Диалоги "Современника". Война и мир", запущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект представляет собой серию видеозаписей, на которых актёры театра разговаривали друг с другом о войне. Гармаш назвал текст для этих роликов "кощунством, провокацией и преступлением".

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Она была одним из создателей "Современника" – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет Волчек была его ведущей актрисой, затем стала режиссёром, а позже почти полвека возглавляла театр. Новым художественным руководителем московского театра "Современник" стал театральный режиссёр Виктор Рыжаков. Он руководил Театром драмы и комедии на Камчатке, работал в Школе-студии имени Немировича-Данченко и в МХТ имени Чехова. До назначения в "Современник" возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда.