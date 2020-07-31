Русский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя числится среди 36 человек, список которых был представлен премьер-министром Борисом Джонсоном королеве Елизавете II.
Рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании. В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Соединенном Королевстве и их деньгам.
Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и издаёт газеты "Ивнинг Стандарт" (Evening Standard) и "Индепентент" (The Independent). Его отец, Александр Лебедев известен в Великобритании как крупный российский предприниматель и инвестор. Местная пресса не упускает случая упомянуть, что Лебедев-старший в конце 1980-х - начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки.
Русский бизнесмен Лебедев станет членом британского парламента
Русский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя числится среди 36 человек, список которых был представлен премьер-министром Борисом Джонсоном королеве Елизавете II.
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