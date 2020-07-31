Русский бизнесмен Лебедев станет членом британского парламента

Русский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя числится среди 36 человек, список которых был представлен премьер-министром Борисом Джонсоном королеве Елизавете II.



Рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании. В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Соединенном Королевстве и их деньгам.



Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и издаёт газеты "Ивнинг Стандарт" (Evening Standard) и "Индепентент" (The Independent). Его отец, Александр Лебедев известен в Великобритании как крупный российский предприниматель и инвестор. Местная пресса не упускает случая упомянуть, что Лебедев-старший в конце 1980-х - начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки.

