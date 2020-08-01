Из Москвы вылетел первый с начала пандемии международный рейс

Первый с начала пандемии коронавируса рейс международного авиасообщения вылетел сегодня из аэропорта Шереметьево. Это был перелёт компании "Аэрофлот" из Москвы в Стамбул.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По данным ТАСС, с 11 августа Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами. Как утверждается, эта идея обсуждалась на совещании у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Росавиация от комментариев отказалась.

Россия закрыла границу с другими странами в марте из-за пандемии коронавируса нового типа. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне компания "Белавиа" отменила рейсы в Москву из Минска на начало августа.

Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелётам только на взаимной основе. В случае соблюдения этого принципа восстановление полётов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это почти в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели. Однако некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке.

С начала пандемии COVID-19 в России заболели почти 850 тысяч человек. Умерли более 14 тысяч пациентов.

В мире за прошедшие сутки коронавирус выявлен более чем у 292 тысяч человек. Это рекордный прирост с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Общее число заболевших в мире приближается к 18 миллионам. Умерли почти 683,5 тысяч человек.