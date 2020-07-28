ЕС не откроет границы для россиян как минимум до середины августа

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС.

По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновлённый список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. "Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится.

Дипломат добавил, что в следующий раз перечень пересмотрят уже в середине августа.

Первая версия так называемого "белого списка" была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай. Но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя две недели из списка исключили Сербию и Черногорию - в связи с ростом там числа заражений коронавирусом. На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.

За последние сутки в России были выявлены почти 5 тысяч 400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19, умерли 13504 пациентов.

Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это всё еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России.