Трамп пообещал запретить китайского приложения TikTok в США

Президент США заявил о запрете китайского приложения TikTok на территории страны. Дональд Трамп пока не подписал официальных документов, но заявил, что может сделать это уже в субботу, 1 августа.

Президент также не поддержал идею о приобретении TikTok американской компанией. По данным газеты The New York Times, покупкой китайского приложения интересовалась компания Microsoft.

TikTok – созданное в Китае приложение для просмотра коротких видео. Вашингтон считают, что с его помощью китайские власти собирают информацию об американских гражданах. Аудитория TikTok в США составляет 80 миллионов человек в месяц.