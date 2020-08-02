"Крю Дрэгон" с астронавтами отстыковался от МКС и летит к Земле

Космический корабль "Крю Дрэгон" корпорации SpaceX, совершающий первый пилотируемый полёт, вечером в субботу по времени восточного побережья США (ранним утром воскресенья по московскому времени) отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле.

На борту корабля два американских астронавта, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Они прибыли на МКС 31 мая. Днём ранее "Крю Дрэгон" был успешно выведен на орбиту ракетой "Фалькон 9", стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.

Ожидается, что корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья Флориды в воскресенье в 21.42 по московскому времени. Это будет первое приводнение астронавтов за 45 лет. В последний раз в океане приставал экипаж "Аполлона", участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полёте "Союз – Аполлон". После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях "Союз".

Полёт "Крю Дрэгон" – первый за девять лет пилотируемый полёт с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полёт в истории частной космонавтики.​

Нынешняя миссия станет итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX, и если она завершится успешно, полеты "Крю Дрэгона" к МКС станут регулярными.