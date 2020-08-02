"Вектор" в ноябре может начать производство вакцины от COVID-19

Государственный научный центр "Вектор", расположенный в Новосибирской области, в ноябре нынешнего года планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов.
По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из "групп риска" - например врачей и учителей, а за ней поледует и массовая вакцинация.
Ранее министр здравоохранения России Михаи Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ - научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с министерством обороны. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается её официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.
При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.
Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых в России и Китае. "Я надеюсь, что китайцы и русские действительно тестируют свои вакцины, прежде чем начать их вводить кому бы то ни было" - сказал Фаучи.
- Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19 - векторная с использованием аденовируса. Векторные вакцины с использованием различных векторных вирусов - стандартная практика в современной мировой фармацевтике. При разработке вакцины против COVID-19 этим этим же путем - с использованием в качестве вектора аденовирусов - пошел Оксфордский университет совместно с компанией Astrazeneca.
- В конце июля заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал в интервью “Медузе”, что вакцина была разработана центром за две недели, а впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с Радио Свобода отметили, что это ещё не означает, что вакцина будет безопасна для людей.
- Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.
- Отсутствие международного признания эффективности препарата - следствие несоответствия российских клинических испытаний общепринятым стандартам. По формальным критериям даже первые клинические испытания вакцины центра Гамалеи не завершены - добровольцев будут наблюдать еще как минимум полгода, текущие результаты не опубликованы в рецензируемых журналах.
- По словам Логинова, вакцина тем не менее может быть зарегистрирована, но регистрация может быть отозвана в случае отрицательных результатов клинических испытаний 3-й фазы, которые в любом случае придётся проводить.
- Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в финансировании разработок вакцин, в интервью CNN ранее сравнил российскую вакцину против COVID-19 с запуском первого искусственного спутника Земли СССР. Дмитриев имел в виду, что в обоих случаях отечественная разработка может оказаться первой в мире.
- Вакцина центра Гамалеи создана по стандартным, широко известным методам, а по текущей стадии испытаний она отстаёт от аналогичной вакцины Оксфордского университета. Приоритет ей, однако, может обеспечить политическое решение о срочной регистрации.
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