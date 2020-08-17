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Лицом к событию. Агония "последнего диктатора Европы"?

Лицом к событию. Агония "последнего диктатора Европы"?
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Лицом к событию. Агония "последнего диктатора Европы"?

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Александр Лукашенко мечется. С митинга на митинг, с предприятие на предприятие. Люди кричат ему "Уходи!" Он не верит, что они в самом деле хотят чтобы он ушел. Он думает, что так кричат провокаторы и тунеядцы. Он как будто бы совершенно потерял чувство реальности. Он кинулся к Владимиру Путину просить военную поддержку. Тот не спешит обещать. Удержит ли Лукашенко свой пост? Станет ли помогать ему в этом президент РФ? Обсуждают политолог  Станислав Белковский, военный аналитик Александр Гольц и журналист Милана Харитонова (Брест).

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