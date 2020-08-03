ОНК: Фургал не получает отправленных ему писем и телеграмм

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева сообщили о том, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под стражей, не получает в московском СИЗО отправленные ему письма и телеграммы. Об этом Литвинович сообщила на своей странице в фейсбуке.

Фургалу не передали телеграмму, которую написал один из членов Совета Федерации. По словам членов ОНК, бывший губернатор переживает за экономику Хабаровского края, тяжело переносит отсутствие информации и изоляцию.

Также в понедельник стало известно о том, что Фургал отказался от услуг Бориса Кожемякина – одного из своих адвокатов. Об этом сообщило издание "МБХ медиа" со ссылкой на самого защитника. Ранее представитель Фургала говорил, что его семья не знает, кто нанял Кожемякина. Именно этот адвокат ранее заявлял, что Фургал якобы не одобряет митинги, которые проходят в Хабаровске в его поддержку. Как пишет Сибирь.Реалии, интересы Фургала по-прежнему защищают Марина Горбачева и Максим Самойлов. Сообщалось, что Следственный комитет России начал отвод этих адвокатов.

Литвинович и Меркачева также посетили журналиста Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет государственной измене. Члены ОНК сообщают, что Сафронов получает корреспонденцию, однако его поместили в камеру, в которой сидит обвиняемый в терроризме иностранец. Литвинович переживает, что сокамерник журналиста может быть конфликтным человеком, которого уже ранее отправляли в карцер за драку.

Иван Сафронов, работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние 2 месяца бывший советником главы Роскосмоса, был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. При этом следствие утверждает, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова. Десятки СМИ, журналистов, актёров потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Сафронова.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву. Суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает. После задержания избранного губернатора в Хабаровском крае и соседних регионах несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".