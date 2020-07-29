ФСБ не станет сообщать Сафронову детали обвинения до конца следствия

ФСБ отказалась сообщать бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Оно может занять до полутора лет. Это предельный срок содержания под стражей, пишет "Коммерсантъ".

По словам следователей, обнародованной информации по делу "достаточно для восприятия". Они уточнили, что действия Сафронова не связаны с журналистикой, так как собранные им сведения не публиковались в СМИ, в том числе на сайтах изданий "Ведомости" и "Коммерсантъ". Следователь Александр Чабан также отказал Сафронову в ознакомлении с имеющимися в деле заключениями специалистов и внешней разведки, потому что на данном этапе расследования закон этого не предусматривает.

По данным "Коммерсанта", ещё две недели назад адвокаты подали ходатайство с просьбой прояснить хотя бы часть обвинений. В частности, при каких обстоятельствах Сафронов был привлечён к сотрудничеству с чешской разведкой, от кого он получал задания, какие сведения он собрал и передал.

По словам адвоката Ивана Павлова, в условиях закрытости следствия и полного отсутствия информации обвиняемому защищаться невозможно.

Накануне стало известно, что ФСБ предлагала Сафронову раскрыть источники публикаций для досудебного соглашения со следствием. Обвиняемый отказался это сделать.

Иван Сафронов был журналистом "Коммерсанта" и "Ведомостей", сотрудничал с русской версией журнала Forbes. Два месяца он проработал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. 7 июля он был задержан в Москве, а позднее арестован. Следствие утверждает, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию.

Сафронов отвергает обвинение и настаивает, что его преследуют за его журналистскую деятельность. Он — автор ряда резонансных публикаций. В том числе – о пожаре на атомной подводной лодке "Лошарик, о контракте на поставку в Египет российских истребителей Су-35, о возможном приходе главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. После этой статьи Сафронова уволили из "Коммерсанта", и весь отдел политики уволился вслед за ним.

На прошлых выходных журналист был изолирован с подозрением на коронавирус. К нему не будут допускать адвокатов, все следственные действия с ним остановлены.

Десятки СМИ, журналистов, актёров потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Сафронова.