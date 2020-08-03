В Киеве задержан человек, захвативший отделение банка

В центре Киева спецназ и полиция задержали человека, который захватил помещение банка в одном из бизнес-центров и угрожал взорвать себя и директора филиала банка, которую он взял в заложники.

По данным полиции, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Журналистам, которым удалось с ним побеседовать, он представился "Святым духом" и выдвинул требование "арестовать всех президентов" - сообщает "Украинская правда". При задержании, по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не подтверждено, была ли у него с собой действительно взрывчатка.

Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели.