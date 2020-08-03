В Киеве задержан человек, захвативший отделение банка

В центре Киева спецназ и полиция задержали человека, который захватил помещение банка в одном из бизнес-центров и угрожал взорвать себя и директора филиала банка, которую он взял в заложники.
По данным полиции, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Журналистам, которым удалось с ним побеседовать, он представился "Святым духом" и выдвинул требование "арестовать всех президентов" - сообщает "Украинская правда". При задержании, по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не подтверждено, была ли у него с собой действительно взрывчатка.
Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели.
- 23 июля в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники полицейского. Впоследствии он отпустил заложника и скрылся. 1 августа при попытке задержания он вновь взял в заложники полицейского, но был убит снайпером.
- 21 июля в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Он сдался властям после переговоров, никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - записал видео с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
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