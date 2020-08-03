Британские СМИ подозревают Россию во взломе почты министра торговли

Россия подозревается во вмешательстве в британскую политику - сообщили 3 августа западные информационные агентства и британская пресса. Речь идёт о взломе хакерами почтового ящика бывшего британского министра международной торговли Лиама Фокса. В результате взлома были раскрыты секретные документы, относящиеся к торговым переговорам между Великобританией и США. Переписка велась в период подготовки к парламентским выборам в Великобритании.

Агентство Reuters пишет, что взлом аккаунта Лиама Фокса и последующая утечка документов - это один из наиболее важных примеров, дающих повод подозревать Россию в попытках вмешиваться в британскую политику.



Хакеры неоднократно пользовались аккаунтом Фокса в период между 12 июля и 21 октября прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на два анонимных британских источнка, непосредственно знакомых с обстоятельствами дела. По их словам, атака проведённая хакерами, имеет признаки государственной поддержки.



Представитель британского правительства отказалась комментировать появившуюся информацию, поскольку, по её словам, "расследование продолжается".



Хакеры похитили документы с подробностями торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. Эти документы были опубликованы в интернете отмечает Reuters.



Оппозиционная лейбористская партия Великобритании воспользовалась утечкой документов, чтобы критиковать правящую Консервативную партию в предвыборный период 2019 года. Лейбористы заявляли, что раскрытые документы подтверждают намерение правительства Бориса Джонсона продать Соединённым Штатам Национальную службу здравоохранения Великобритании. Эти обвинения неоднократно отвергались британским премьером, отмечает Reuters.



В докладе британского парламента, опубликованном в прошлом месяце утверждается, что Москва пыталась влиять в 2014 году на исход референдума о независимости Шотландии. Авторы доклада считают, что правительство не сумело должным образом расследовать возможные попытки России влиять на исход референдума 2016 года о Брекзите.



Лиам Фокс, остающийся членом парламента, в июле прошлого года ушёл в отставку с поста министра международной торговли в результате кадровых перестановок в кабинете министров.