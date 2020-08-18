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Лицом к событию. Судьба Лукашенко подаст пример путинской России?

Лицом к событию. Судьба Лукашенко подаст пример путинской России?
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Лицом к событию. Судьба Лукашенко подаст пример путинской России?

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Уроки кризиса в Беларуси обсуждаем с членом Политсовета Объединенной гражданской партии Беларуси Александром Добровольским и Владимиром Миловым, политиком из команды Алексея Навального. Ведет передачу Михаил Соколов.https://www.svoboda.org/a/30790126.html

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