Время Свободы: "Из-за несменяемости власти деградировало все!"
Лидеры оппозиции в Белоруссии призывают государственных чиновников и служащих перейти на сторону протестующих***Участник акции с чучелом Владимира Путина в Перми приговорен к двум годам колонии***Жители Башкирии добились приостановки геолого-разведочных работ на заповедной горе Куштау
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