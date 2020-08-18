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Время Свободы

Время Свободы: "Из-за несменяемости власти деградировало все!"

Время Свободы: "Из-за несменяемости власти деградировало все!"
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Время Свободы: "Из-за несменяемости власти деградировало все!"

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Лидеры оппозиции в Белоруссии призывают государственных чиновников и служащих перейти на сторону протестующих***Участник акции с чучелом Владимира Путина в Перми приговорен к двум годам колонии***Жители Башкирии добились приостановки геолого-разведочных работ на заповедной горе Куштау

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