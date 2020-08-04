Дороги к свободе. Лето суверенитетов

30 лет назад парламенты союзных республик один за другим голосовали за Декларации о суверенитете. Виталий Портников беседует с украинским политиком Леонидом Емцем и российским бизнесменом Георгием Шабадом - сыновьями парламентариев, голосовавших в 1990 году за украинскую и российскую Декларации.