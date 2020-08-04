Суд обязал “Аэрофлот” выплатить 30 миллионов рублей вдове умершего пилота

Районный суд в Омске обязан авиакомпанию “Аэрофлот” выплатить 30 миллионов рублей вдове умершего пилота компании. В ноябре 2019 года он скончался во время полёта, но перевозчик утверждал, что в момент смерти пилот находился не за штурвалом, а значит — не на работе.

Инцидент произошёл в ноябре 2019 года во время рейса Москва — Анапа. Во время полёта второму пилоту пассажирского Airbus A-320 “Аэрофлота” стало плохо, экипаж запросил экстренную посадку. Лётчика Дамира Ахметова вынесли в салон и оказали ему медицинскую помощь, но он умер от инфаркта.

Перевозчик платить в досудебном порядке отказался, мотивировав это тем, что пилот умер не за штурвалом, а значит, не при исполнении служебных обязанностей, цитирует президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжева газета “Ведомости”.

В суде представители "Аэрофлота" настаивали, что смерть Дамира Ахметова не является несчастным случаем на производстве. Он действительно умер при исполнении трудовых обязанностей, но, по их мнению, не существовало внешнего фактора, в результате которого Ахметов ушёл из жизни.

Тем не менее суд постановил выплатить вдове погибшего компенсацию, предусмотренную коллективным трудовым договором, и составляющую размер средней зарплаты Ахметова за 10 лет. Решение суда не вступило в силу и будет обжаловано перевозчиком.