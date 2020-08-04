На жителя Якутии завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

В Якутии следователи завели уголовное дело на местного жителя за публикацию фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" – проекте, где сохраняют фото ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 мая 28-летний житель Нюрбинского района республики опубликовал на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк". Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России". Максимальное наказание – год исправительных работ. Подозреваемого допросили, у него дома прошел обыск. Он признал, что разместил фотографию, и не отрицал, что знал, кто изображен на картинке.