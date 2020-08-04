На жителя Якутии завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

В Якутии следователи завели уголовное дело на местного жителя за публикацию фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" – проекте, где сохраняют фото ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, 4 мая 28-летний житель Нюрбинского района республики опубликовал на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк". Уголовное дело возбуждено по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России". Максимальное наказание – год исправительных работ. Подозреваемого допросили, у него дома прошел обыск. Он признал, что разместил фотографию, и не отрицал, что знал, кто изображен на картинке.
- В конце июля Следственный комитет возбудил два уголовных дела о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте "Бессмертный полк России". Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко опубликовал на портале фото Адольфа Гитлера. Аналогичное дело возбуждено в отношении Максима Гусева из Перми, который опубликовал на сайте "Банк памяти" фото группенфюрера СС Андрея Шкуро.
- В связи с пандемией коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая и во время которой её участники несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны, проходила в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни.
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