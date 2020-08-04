СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

Американец Пол Уилан, осуждённый в России на 16 лет по обвинению в шпионаже, будет отбывать наказание в колонии в Мордовии.

Он уже этапирован туда из московского следственного изолятора "Лефортово", сообщила во вторник ТАСС адвокат осуждённого Ольга Карлова. Адвокат сослалась на информацию, полученную от брата Уилана – Дэвида. Карлова добавила, что в СИЗО ей ответили отказом на просьбу прокомментировать сведения.

Сам Дэвид Уилан в беседе с "Интерфаксом" сослался на данные посольства Великобритании. У Пола Уилана есть подданство это страны – наряду с гражданством Ирландии и Канады. В Федеральной службе исполнения наказаний дипмиссии подтвердили, что Пол прибыл в Мордовию 1 августа. Там он будет помещён на карантин на 20 дней в колонии номер 18, а затем переведён в ИК-17, сказал Дэвид Уилан. Одновременно он отметил, что российская сторона не уведомила семью, куда и когда был этапирован осуждённый.

15 июня Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Свою вину американец не признал, но вердикт решил не оспаривать, так как надеется, что его обменяют.

Защита осуждённого заявляла, что располагает неподтверждённой информацией о возможности такого решения в сентябре. Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают вероятность обмена Уилана на осуждённых в США Константина Ярошенко и Виктора Бута – в рамках их помилования президентами двух стран.