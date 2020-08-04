Следствие по делу Голунова: заказчика его преследования не было

Следствие по уголовному делу против бывших полицейских, обвиняемых в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, не установило заказчика преступления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с окончательной версией обвинения.

По данным "Интерфакса", расследование уголовного дела против пятерых полицейских завершается. Следствие считает, что заказчика не было, то есть они действовали по собственной инициативе ради повышения по службе и из корыстных побуждений.

То, что обвинение сформулировано именно так, подтвердил ТАСС адвокат одного из обвиняемых, бывшего полицейского Игоря Ляховца.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин написал в телеграме, что агентства, сообщившие о завершении расследования, "бегут впереди паровоза". По словам Бадамшина, работа по установлению заказчика по-прежнему ведётся. Подробностей он не привёл.

Всего по делу проходят пять бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Ляховца, который был начальником других обвиняемых, считают организатором преступления. Сам он вины не признаёт и по-прежнему настаивает на том, что Голунову наркотики не подбрасывали, а для задержания журналиста были основания.

Сам Голунов считает, что заказчики у его уголовного преследования были. При этом он отказался от высказанной им ранее версии о том, что его арест был связан с расследованием о ритуальном бизнесе в Москве. "Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса", – сказал Голунов в недавнем интервью "Медузе", но не стал говорить о подробностях, сославшись на то, что поиски заказчика ещё не завершены.