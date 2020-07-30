Суд вновь продлил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Басманный суд Москвы вновь продлил арест четырёх полицейских, обвиняемых по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, до 7 сентября. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Предыдущее продление ареста было отменено Мосгорсудом. Адвокаты обвиняемых заявляли о серьёзных процессуальных нарушениях. Они попросили изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд отклонил это ходатайство.
Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунова отпустили, обвинения с него сняли, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили. Позднее Следственный комитет обвинил Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков. Все пятеро были арестованы в январе. Позже Коновалов признал вину и был переведён под домашний арест.
- В деле нет организаторов и заказчиков преступления. Сам Голунов говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имён.
- В середине июля Голунов подал к полицейским иск на пять миллионов рублей. Корреспондент требует от полицейских вернуть деньги, которые они получили в качестве заработной платы за время службы в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Голунов считает, что сотрудники МВД только создавали видимость своей работы. Журналист намерен передать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят.
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