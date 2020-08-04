Бывшие политзаключенные призвали прийти в суд на приговор по делу "Нового величия"

Бывшие российские политзаключённые и активисты записали видеоролик, в котором призвали прийти на оглашение приговора обвиняемым по делу "Нового величия". Ролик опубликовал телеканал "Дождь".

В поддержку обвиняемых высказались обвиняемые по "московскому делу" Павел Устинов, Самариддин Раджабов, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, обвиняемые по делу Pussy Riot Мария Алёхина и Надежда Толоконникова, ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, обвиняемый по делу "Седьмой студии" Алексей Малобродский, активистка "Другой России" Ольга Шалина. Участники ролика заявили, что это дело "Нового величия" политическое и построено показаниях обвиняемых, которые они дали под пытками, и на показаниях провокатора из ФСБ.

Ранее прийти на заседание суда призвали организаторы "Марша матерей". Их обращение опубликовано в фейсбуке.

Уголовное дело возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, "Новое величие" – это экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.