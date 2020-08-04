В Бурятии власти закупят автобусы с выдуманной цитатой Путина

Чиновники мэрии Улан-Удэ решили за счет бюджета закупить автобусы с цитатами президента Владимира Путина - по всей вероятности, выдуманными. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Власти столицы Бурятии объявили два тендера на поставку общественного транспорта для муниципального предприятия "Городские маршруты". На данные госзакупок обратило внимание издание "Тайга.инфо". Согласно размещенным документам, администрация города планирует купить 42 автобуса. Каждая машина будет стоить около 4,7 миллиона рублей. Деньги выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. В техническом задании указано, что автобусы должны быть "новыми, ранее не использованными, изготовленными не ранее 2020 года". Предполагается, что они должны быть оборудованы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В техническом задании, размещённом на портале госзакупок, обязательным условием также является размещение на кузове автобуса фраз: "Дальний Восток – ключевое направление развития" и "Народный бюджет – инициатива людей" с подписью "Владимир Путин". Таких слов в выступлениях президента, однако, изданию найти не удалось.



Ранее во время голосования в рамках проекта "Народный бюджет" жители Улан-Удэ решили направить дополнительное финансирование на новые городские автобусы. При организации процедуры не сообщалось, что на транспорт нанесут фамилию президента России.