Песок и тина. Матвей Ганапольский – о разложении власти

Пробовали ли вы слушать обращения лидеров постсоветских стран к своим гражданам? Нет? Надоело? Нет времени? Семья-дети?

А вы попробуйте. Конечно, слушать нужно не туркменского Бердымухамедова – там вы просто не услышите ни слова, потому что каждое слово отца нации заглушают "бурные и продолжительные", а потом следуют речёвки с благодарственными словами от народа. Матери благодарят за удачные роды, мужчины за эрекцию. Потом хором благодарят за хорошую погоду, за то, что поле колосится, обязуются выучить новые стихи лидера.

Кстати, а знаете ли вы, что Туркменистан – полноправный член СНГ? Так вот, ни Москву, ни другие постсоветские "страны демократии", по моим наблюдениям, совершенно не интересует, что там происходит. И там, и в любой другой постсоветской стране. И вообще, кто-то из вас слышал, чтобы по какому-то поводу собирались эти лидеры СНГ и что-то важное и кризисное обсуждали? Думаю, не слышали. И когда Россия устроила войну в Грузии – не слышали. И когда Россия вторглась в Украину – не слышали. И сейчас, когда Армения и Азербайджан почти на грани войны, тоже никто не собирается и не обсуждает.

Конечно, все знают, что СНГ – организация фиктивная, что она была создан Россией как жалкий паллиатив СССР, но Москва давно плюнула на всю эту "дружбу" и просто даёт деньги на телеканал СНГ, газету СНГ и прочие цацки имитации дружбы. Хотя, заметим, СНГ могло быть мощным рычагом мира и стабильности хотя бы среди стран, в него входящих. Но нет ничего общего между этими странами, ибо все лидеры этой конторы заняты только одним – поисками вечной жизни во власти.

Вот Александр Лукашенко выступил во вторник с обращением к народу. И если взять его выступление и сравнить с выступлениями Владимира Путина, то закрадывается подозрение – не пользуются ли они одним и тем же "темником", не пишет ли их выступления один автор? Если вычленить из речи Лукашенко все моменты, связанные с пойманными боевиками ЧВК, то всё остальное можно сформулировать в нескольких пунктах:

1. За истекший период, как ни крути, было много сделано. Как ни крути!..

2. Можно было бы сделать больше, но нам мешали.

3. Нам мешал коронавирус, но мы его победили.

4. Нам мешали внутренние силы, стремящиеся устроить Майдан.

5. Нам мешали внешние силы, финансирующие внутренние силы.

6. Нам мешал Джордж Сорос, который даёт деньги внешним силам, финансирующим внутренние силы.

7. Я не держусь за власть, как говорят враги, но хочу просто закончить начатое, что я не успел закончить за почти тридцать лет у власти, потому что мне мешали враги (см. пункты 3–6).

8. Что касается оппозиции, то оппозиции у нас нет, а есть подкупленные враги (см. пункты 4–6). Эти враги уже в тюрьме и дают признательные показания.

9. Если вы меня выберете, то я увеличу зарплаты и пенсии.

"Никогда не жили хорошо, нечего и привыкать!" – вот главная идея народного иждивенчества

Это, замечу, не речь Лукашенко, хотя он всё это говорил. Это монолог любого постсоветского лидера, от которого уже пахнёт тиной, за которым, когда он ходит, сыпется песок. Но он, этот лидер, молод душой и готов, устроив аресты и посадив оппонентов в тюрьму, ещё на пару сроков подарить себя народу. Самое интересное, что эту лабуду удаётся втюхивать народу уже много лет.

И я всё время думал – почему? Ответ непрост, хотя на уровне интуиции понятен. Вот эта вся постсоветская территория всегда была под царями-начальниками. "Власть от бога!" – было высечено не только в словах, но и в шрамах на спинах от побоев плетьми, а потом и пулевых росчерках на стенах подвалов НКВД. Не следует думать, что чувство человеческого достоинства первично. Первичны чувство голода, потребность в сексе и ощущение физической опасности. Современный человек, как утверждают учёные, сформирован в Африке, 100 тысяч лет назад, и все его чувства и умения были посвящены тому, чтобы жить стаей и убежать от тигра.

Чувство собственного достоинства в этот комплект не входит. Оно воспитывается семьёй, школой, предками, положившими жизни за страну, правдивой историей этой страны и оружием в руках. Да, своё человеческое достоинство нужно защищать своим оружием. Или выполнением Конституции, работой общественных институтов, в первую очередь выборами. Вот сейчас Дональд Трамп намекнул что-то о переносе выборов, так ему напомнили, что в самые страшные годы – от Гражданской войны до Второй мировой – Америка не шла на уступку обстоятельствам.

Если говорить о наших постсоветских героях, которые пытаются облапошить своих граждан, то вся надежда на то, что люди вспомнят: они не овощи, не население, а именно граждане. Обещание прибавки ста рублей к пенсии в следующем году служат убедительным доводом проголосовать за уютного, привычного диктатора. "Никогда не жили хорошо, нечего и привыкать!" – вот главная идея народного иждивенчества. Сто рублей от власти – гарантия, что выживешь. Держать на дне – вот логика власти. Сидеть на дне и ждать, что сверху чем-то пожалуют, – вот логика постсоветского общества. Но что-то в этой конструкции "вечных жуликов" ломается. Арест губернатора Сергея Фургала для мирного "бунта" хабаровцев – это только повод. Там ведь лозунги другие: "Вы убрали того, кого мы выбрали. И вы нам не указ!". Это борьба граждан за поруганное достоинство.

Редкое явление. Граждане видят осыпающийся песок и чувствуют удушающий запах тины.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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