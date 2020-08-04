В Петербурге задержали участницу акции в поддержку Юлии Цветковой

В Санкт-Петербурге полиция задержала художницу Дарью Апахончич за участие в "вульва-балете" в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Её доставили в отдел и вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом сообщила в своём телеграм-канале юристка "Апологии протеста" Варвара Михайлова.

На Апахончич также составили протокол за акцию в поддержку сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. Сотрудники полиции намерены сегодня доставить художницу в суд. По информации "Медиазоны", полицейские узнали о "вульва-балете" от Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

Перформанс "Вульва-балет" активистки провели 17 июля у Мариинского театра в Санкт-Петербурге в поддержку Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии. Дело было заведено из-за того, что она публиковала в социальной сети "ВКонтакте" графические рисунки с изображением вагины, призывая снять табу с женской физиологии. По этому делу Цветковой грозит до 6 лет лишения свободы. 6 марта её освободили из-под домашнего ареста, продолжавшегося порядка четырёх месяцев.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения преследования активистки. В её поддержку проходят акции в разных городах России. 27 июня в Москве и Петербурге во время пикетов против репрессий в отношении активистки полиция задержала 43 человека. Правозащитный центр “Мемориал” признал Юлию Цветкову политзаключенной.