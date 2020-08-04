В Бейруте крупный взрыв в порту, вероятно, много пострадавших

Ливанское государственное агентство NNA и два источника в органах безопасности сообщили, что в бейрутском порту взорвались склады, где хранились взрывчатые вещества. Причина взрыва пока не установлена. Нет также сведений о том, какие именно взрывчатые вещества хранились в порту.

В порту и на прилегающей городской территории много разрушений, на улицах обломки строений, перевёрнутые повреждённые автомобили, осколки оконного стекла. В городе нарушены дорожное движение и телефонная связь.

Корреспондент Си-эн-эн в Бейруте сообщает, что при его многолетнем опыте освещения военных конфликтов, он никогда прежде не видел и не слышал столь крупного взрыва.

Окна выбиты на расстоянии нескольких километров. Взрыв, по свидетельствам жителей Бейрута, ощущался как землетрясение.

Бейрут, столица Ливана, расположен на полуострове, это крупнейший и главный средиземноморский порт страны.

Оценки численности населения города разнятся от 300 тыс. до 2 миллионов человек. За последние 90 лет в городе не проводилась перепись населения.

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