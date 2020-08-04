При взрыве в порту Бейрута пострадали тысячи человек. Главное

В столице Ливана Бейруте произошёл мощный взрыв, погибли не меньше десятка, пострадали тысячи человек. Звук был слышен через сотни километров, на Кипре. Губернатор города сравнил происходящее с ядерным взрывом. Что известно?

Взрыв произошёл в портовой части Бейрута, чуть позднее пяти часов по московскому времени. Взрывная волна разрушила близстоящие здания и повредила строения в районе 10 километров. Взрыв был слышен на Кипре более чем в 200 километрах от эпицентра, рассказали Радио Свобода местные жители. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. По его словам, повреждения заметны в половине города.

Больницы Бейрута не справляются с нагрузкой. Госпитали переполнены пострадавшими, министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил, что речь идёт о сотнях раненых. По официальным данным, погибли 25 человек, однако число погибших может расти. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб уже объявил среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва, передаёт Agence France-Presse.

Причиной случившегося мог стать взрыв на складе с конфискованными боеприпасами. Изначальной причиной был назван взрыв на складе пиротехники. Затем появилось предположение о взрыве боеприпасов на складе ливанской партии “Хезболла”. Там сообщили, что эта версия не соответствует действительности. Источники в спецслужбах Израиля, считающего “Хезболлу” террористической группировкой, сообщили, что не наносили удар по Бейруту. То же сообщил каналу N12 министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

На видеозаписях видно, как было уничтожено белое здание рядом с портом. Эксперты отмечают, что это элеватор, который мог сдетонировать после первого взрыва, так как мучная смесь в таких зданиях обычно крайне взрывоопасна.

Взрыв произошёл перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году. Среди подозреваемых — шиитская "Хезболла", сам Харири представлял суннитскую партию "Мусотакбаль". Неделю назад, 28 июля, премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности страны заявил, что приговор может быть использован как повод для разжигания гражданской войны в стране.

В числе погибших — генеральный секретарь христианской партии "Катаиб" Назар Наджарьян, передаёт государственной ливанское агентство NNA. Катаиб — противник "Хезболлы", противостояние двух партий неоднократно приводило к политическим кризисам в стране.