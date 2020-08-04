Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Россия не направит своих наблюдателей на выборы в Белоруссию

Александр Лукашенко с руководителями МВД на смотре подразделений спецназа в Минске, 28 июля 2020

Центризбирком России не получал официального приглашения от избиркома Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. Председатель комиссии Элла Памфилова сообщила об этом агентству ТАСС. По её словам, в этом году не поступало традиционного официального приглашения от ЦИК Белоруссии.
В качестве ещё одной причины, по которой наблюдатели из России не будут направлены в Белоруссию Памфилова назвала риск заражения коронавирусом.

В Белоруссии 4 августа, за пять дней до официальной даты выборов президента страны, началось досрочное голосование. В тот же день Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания. Стали известны официальные программы кандидатов в президенты. Нынешняя предвыборная кампания - самая напряжённая в стране за многие годы. Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG