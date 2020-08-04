Россия не направит своих наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от избиркома Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. Председатель комиссии Элла Памфилова сообщила об этом агентству ТАСС. По её словам, в этом году не поступало традиционного официального приглашения от ЦИК Белоруссии.

В качестве ещё одной причины, по которой наблюдатели из России не будут направлены в Белоруссию Памфилова назвала риск заражения коронавирусом.



В Белоруссии 4 августа, за пять дней до официальной даты выборов президента страны, началось досрочное голосование. В тот же день Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания. Стали известны официальные программы кандидатов в президенты. Нынешняя предвыборная кампания - самая напряжённая в стране за многие годы. Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации.