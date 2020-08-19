Лицом к событию. Зачем мне Меркель? У меня есть Путин!

"Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать?! Ну, по нашему мнению, это, по меньшей мере, несолидно", - заявляет пресс-секретарь Александра Лукашенко российской компании ВГТРК. Президент Беларуси не ждет от Европы ничего хорошего. Он просит Путина, чтобы тот предостерег западных лидеров от "вмешательства во внутренние дела республики". И Путин выполняет роль его порученца. Но как выглядит это вмешательство? В эфире экономический аналитик Семен Новопрудский, депутат Европарламента от Литвы Раса Юкневючене, главный редактор польской газеты "Dzennik Gazeta Prawna" Михал Потоцкий.
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