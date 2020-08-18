Время Свободы: Беларусь между центрами внешнеполитического притяжения

Какой будет внешнеполитическая ориентация Беларуси в случае прихода оппозиции к власти?***Адвокаты Ивана Сафронова требуют раскрыть их подзащитному суть предъявленных обвинений в госизмене***Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократической партии