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SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса

"Старшип" на полигоне в Техасе

Американская корпорация SpaceX провела успешные лётные испытания прототипа второй ступени ракеты-носителя “Старшип”. Пуск прошёл на полигоне Бока-Чика в Техасе, трансляция велась на ютьюб-канале NASASpaceFlight.

Во время испытаний прототип поднялся на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на заданную часть испытательной площадки.

“Старшип” — это перспективная сверхтяжёлая ракета, состоящая из двух многоразовых ступеней. Вторая должны будет служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля.

SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе, для колонизации Марса. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.

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