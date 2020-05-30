Прототип ракеты "Старшип" компании Илона Маска SpaceX в четвёртый раз взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в ютьюбе.

Взрыв произошёл во время огневых испытаний двигателя ракеты спустя две минуты после его запуска. Ракета была полностью уничтожена, а её обломки разбросало вокруг стартовой площадки.

Это было четвёртое огневое испытание этого прототипа, сообщает Techcrunch, результаты предыдущих неизвестны. Ранее SpaceX потеряла во время тестов три других пробных версий ракеты.

SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн.