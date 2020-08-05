В Пскове журналистов вызвали в полицию из-за акции в поддержку Хабаровска

В Пскове журналистов Север.Реалии и портала "7х7" Людмилу Савицкую и Ивана Журавкова, а также главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина вызвали в полицию после освещения так называемого "кормления голубей" - акции в поддержку Хабаровска. Об этом сообщает Север.Реалии.

Ко всем журналистам полиция пришла по месту прописки вечером 4 августа, повестки вручили их родственникам. В уведомлениях сказано, что в отношении Савицкой, Журавкова и Камалягина ведется административное расследование по статье о нарушении самоизоляции. Полицейские требуют от них явиться в отделение для составления протоколов. Журавков утверждает, что во время акции кормления голубей, был в маске, имел при себе удостоверение журналиста и выполнял свои профессиональные обязанности.

О вызовах в полиции после "кормления" также сообщили присутствовавшие на акции эколог-общественник Игорь Батов и активист Сергей Богдавнов. В УМВД России по Псковской области не смогли оперативно прокомментировать повестки журналистам. Указанные в документах номера ведущих административные дела сотрудников также не отвечали.

1 августа в Пскове рядом со зданием областной администрации прошла акция в поддержку жителей Хабаровска. В ней приняли участие более 20 жителей города. После окончания мероприятия полиция переписала данные нескольких участников и взяла объяснения с активиста штаба Навального Павла Чернова.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву. Суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает. После задержания избранного губернатора в Хабаровском крае и соседних регионах несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".