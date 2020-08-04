В Пскове на журналиста составили протокол за несогласованную акцию

В Пскове составили протокол за несогласованное публичное мероприятие на главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина. Полицейские признали его организатором акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, осуждённой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии.

В полиции посчитали призывом к участию в акции сообщение от 3 июля на сайте и в телеграм-канале "Псковской губернии" о том, что инициативная группа приглашает тех, кто хочет поддержать Прокопьеву на одиночные пикеты к памятнику княгине Ольги. За это журналисту грозит штраф от 20 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест до 10 суток. Камалягин отрицает, что призывал к участию в какой-либо акции.

Пикеты в поддержку журналистки Прокопьевой прошли в центре Пскова 4 июля. На акцию вышли журналист "Псковской губернии" Владимир Капустинский и главред издания Денис Камалягин. Они стояли с плакатами "6 лет за статью? Свободу Прокопьевой" и "Выражаем сочувствие жертвам псковской прокуратуры". Обоих пикетчиков задержала полиция, на них были составлены протоколы за нарушение режима "повышенной готовности", Камалягина в тот же день предупредили о проверке о возможной организации им несогласованной акции.

Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за колонки в СМИ с размышлениями о причинах теракта в здании ФСБ по Архангельской области. Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал её на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорится о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка не признавала себя виновной. Адвокаты журналистки обжаловали приговор.

Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос, – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар. – Осуждение Светланы означает, что [в России] нет презумпции невиновности, нет защиты журналистов от грубой силы государства. Ее случай напоминает показательные процессы, которые советские власти использовали для наказания критиков. Это атака на свободу слова и на миссию независимой прессы".