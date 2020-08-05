В Афганистане коронавирусом могла заразиться треть населения страны

В Афганистане, по оценкам министерства здравоохранения страны, коронавирусом может быть инфицирована примерно треть населения, или около 10 миллионов человек.

Всего в мире, по данным американского Университете Джонса Хопкинса, зарегистрировано свыше 18 с половиной миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них около 4-х миллионов 700 тысяч случаев – в Соединённых Штатах, которые остаются на первом месте в мировой статистике. Умерли от COVID-19 в разных странах свыше 701 тысячи заболевших.

В Афганистане, по официальным данным, зарегистрировано почти 37 тысяч случаев инфицирования, умерли за время эпидемии 1294 человека. Но реальное число заболевших и смертей от коронавируса, как полагают эксперты, значительно выше. О том, что заразившихся может быть около 10 миллионов, заявил министр здравоохранения Ахмад Джавад Османи. По его словам, такое предположение основано на результатах тестирования около 9 с половиной тысяч жителей. Исследование проводилось при содействии Всемирной организации здравоохранения. Согласно оценкам, в столице страны Кабуле коронавирусом может быть заражена половина пятимиллионного городского населения.

Первые случаи коронавируса в Афганистане были зафиксированы в феврале, когда тысячи мигрантов и беженцев начали возвращаться в страну из соседнего Ирана – одного из наиболее пострадавших от COVID-19 государств региона.